«Коммерсантъ»: Фургала могут обвинить в мошенничестве

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Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, которого обвиняют в организации убийств, готовят обвинение в мошенничестве.

Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В декабре прошлого года зампредседателя СК России Ростислав Рассохов сообщил, что следователи проверяют Фургала на причастность к мошенничеству в особо крупном размере на предприятии «Амурсталь», совладельцем которого является бывшая жена экс-губернатора.

В интервью газете «Коммерсант» Рассохов отметил, что Фургалу в связи с выявленными хищениями обвинение не предъявлялось.

Ранее сообщалось, что арест экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала продлён до 8 июня.

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