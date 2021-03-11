В Советском районе Махачкалы отменили режим КТО
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- РИА Новости
«По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что «на месте перестрелки обнаружены автомат, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также иные доказательства преступных намерений бандита».
Ранее сообщалось, что боевик, который планировал теракт, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Махачкале.