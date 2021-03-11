Подозреваемый во взятках глава Минздрава Республики Алтай арестован

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Суд Горно-Алтайска арестовал подозреваемого в получении взяток главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко на два месяца, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК.
Подозреваемый во взятках глава Минздрава Республики Алтай арестован
  • РИА Новости

«Министр арестован. До 09.05.21», — сообщили в управлении.

Ранее стало известно, что Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова заподозрили во взятках на 4,6 млн рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство.

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