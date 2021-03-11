В НАК рассказали подробности спецоперации в Махачкале
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Согласно данным НАК, спецслужбы получили данные, что сторонник некой международной террористической организации готовит теракт, в связи с чем решено провести операцию «в целях его недопущения».
«Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь. Силы правопорядка принимают необходимые меры, спецоперация вступила в активную фазу», — сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Советском районе Махачкалы ввели режим контртеррористической операции.