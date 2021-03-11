СК начал проверку по факту нападения бродячей собаки на ребёнка в Новосибирске

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Бродячая собака в Новосибирске напала на ребёнка и чуть не загрызла его. СК России по региону сообщил о начале проверки обстоятельств инцидента.
СК начал проверку по факту нападения бродячей собаки на ребёнка в Новосибирске
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом сообщает телеканал «360»

Нападение бродячей собаки на ребёнка запечатлела камера видеорегистратора проезжавшей машины. Водитель автомобиля и его спутник, заметив происходящее, помогли отбить ребёнка.

«В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе», — сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.

Как ранее сообщала газета «Известия», в декабре СК провёл проверку по факту нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку в Красноярске.

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