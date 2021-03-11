СК начал проверку по факту нападения бродячей собаки на ребёнка в Новосибирске
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Об этом сообщает телеканал «360».
Нападение бродячей собаки на ребёнка запечатлела камера видеорегистратора проезжавшей машины. Водитель автомобиля и его спутник, заметив происходящее, помогли отбить ребёнка.
«В ходе проверки предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к обязанностям по обеспечению надлежащего порядка и безопасности в районе», — сообщили в пресс-службе управления СК по Новосибирской области.
Как ранее сообщала газета «Известия», в декабре СК провёл проверку по факту нападения стаи бездомных собак на девятилетнюю девочку в Красноярске.