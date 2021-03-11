Мишустин поручил дать предложения по энергоснабжению регионов без сетевого газа

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации до 15 мая представить предложения по энергоснабжению регионов, в которых нет сетевого газа.
Мишустин поручил дать предложения по энергоснабжению регионов без сетевого газа
  • РИА Новости

«Отдельный блок поручений посвящён вопросам энергетики. Так, до 15 апреля в правительство поступят предложения по финансированию газификации Псковской области и совершенствованию мониторинга региональных топливно-энергетических балансов, до 15 мая — по энергоснабжению регионов, в которых нет сетевого газа», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В январе российский лидер Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. 

В частности, в ходе встречи Путин и Миллер обсудили с ситуацию с газификацией в России.

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