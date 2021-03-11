Мишустин поручил проработать предложения по модернизации инфекционной службы

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Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минздраву, Роспотребнадзору и Минфину до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы.
Мишустин поручил проработать предложения по модернизации инфекционной службы
  • РИА Новости

«С учётом опыта пандемии Минздрав, Роспотребнадзор и Минфин должны до 25 марта проработать предложения по модернизации инфекционной службы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Отмечается, что «конечный документ будет синхронизирован с региональными программами модернизации первичного звена здравоохранения».

В январе сообщалось, что на модернизацию инфекционной службы России в 2021 году кабмин направит 17 млрд рублей.

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