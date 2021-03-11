В Москве более 10 тысяч пациентов с COVID-19 получили плазму крови с антителами

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В столичных клиниках более 10 тыс. пациентов с тяжёлой формой течения коронавирусной инфекции получили плазму крови с антителами.
В Москве более 10 тысяч пациентов с COVID-19 получили плазму крови с антителами
  • © Ю. Иванко / Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы и на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.

«С апреля прошлого года мы успешно применяем метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжёлой формой заболевания при отсутствии собственных антител», — рассказал главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Андрей Буланов.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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