В Москве более 10 тысяч пациентов с COVID-19 получили плазму крови с антителами
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Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мэра Москвы и на пресс-службу столичного Департамента здравоохранения.
«С апреля прошлого года мы успешно применяем метод переливания иммунной плазмы больным коронавирусной инфекцией. Решение о трансфузии конкретному пациенту принимает консилиум после всестороннего анализа информации. Плазму получают больные со средней и тяжёлой формой заболевания при отсутствии собственных антител», — рассказал главный внештатный специалист-трансфузиолог Департамента здравоохранения Андрей Буланов.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.