В Подмосковье предложили ужесточить штрафы за нелегальные свалки

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В Московской области предложили ужесточить штрафы за нелегальные свалки.
В Подмосковье предложили ужесточить штрафы за нелегальные свалки
  • © pixabay.com

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии региона.

Как заявил глава ведомства Андрей Разин, только за прошлый год в Подмосковье выявили 4534 незаконные свалки. Ликвидировали при этом больше, почти 5 тыс.

«Проблему несанкционированных свалок нужно решать комплексно, в том числе и ужесточая ответственность», — сказал Разин.

В регионе разработали законопроект, повышающий штрафы за незаконный сброс отходов: для граждан — до 10—15 тыс. рублей, для ИП — до 20—30 тыс. рублей, для юрлиц — до 40—50 тыс. рублей.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе подорожает вывоз мусора.

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