В Карачаево-Черкесии сокращается коечный фонд для больных коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.
«В настоящее время в ковидных госпиталях проходят стационарное лечение 197 человек. Это почти в пять раз меньше, чем было в начале текущего года», — рассказали в ведомстве.
На данный момент в республике функционируют три госпиталя для пациентов с COVID-19: на базе Усть-Джегутинской ЦРБ, Черкесской городской больницы и Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы.
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