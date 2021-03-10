В Карачаево-Черкесии сокращается коечный фонд для больных коронавирусом

В Карачаево-Черкесии коечный фонд для больных коронавирусом сократился в пять раз с января 2021 года.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Минздрав.

«В настоящее время в ковидных госпиталях проходят стационарное лечение 197 человек. Это почти в пять раз меньше, чем было в начале текущего года», — рассказали в ведомстве.

На данный момент в республике функционируют три госпиталя для пациентов с COVID-19: на базе Усть-Джегутинской ЦРБ, Черкесской городской больницы и Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.