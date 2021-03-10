Врач рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав Московской области.
«В один приём пищи можно съесть лишь от трёх до шести блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины три-четыре блина, для мужчины — шесть», — сказал Асанов.
По его словам, нужно учитывать и начинку, и лучше, если она будет белковой, к примеру, из птицы или говядины.
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