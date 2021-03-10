Врач рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья

Заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской больницы Тимур Асанов рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав Московской области.

«В один приём пищи можно съесть лишь от трёх до шести блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины три-четыре блина, для мужчины — шесть», — сказал Асанов.

По его словам, нужно учитывать и начинку, и лучше, если она будет белковой, к примеру, из птицы или говядины.

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