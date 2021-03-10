Врач рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья

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Заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской больницы Тимур Асанов рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья.
Врач рассказал, сколько блинов можно съесть без последствий для здоровья
  • Pixabay

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Минздрав Московской области.

«В один приём пищи можно съесть лишь от трёх до шести блинов. Для мужчин и женщин норма будет разная. Для женщины три-четыре блина, для мужчины — шесть», — сказал Асанов.

По его словам, нужно учитывать и начинку, и лучше, если она будет белковой, к примеру, из птицы или говядины.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

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