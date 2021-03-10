В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства собаки

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Полиция задержала жительницу Тюмени, которая зарезала собаку своего сожителя после ссоры с ним. Возбуждено уголовное дело.
В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства собаки
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал nashgorod.ru.  

По сообщениям правоохранителей, 7 марта 32-летняя женщина поссорилась со своим сожителем и ударила его собаку ножом в горло, после чего выгнала животное на улицу.

«Сообщение о случившемся поступило от жителей дома 7 марта в 16:00. В отдел полиции №5 была доставлена женщина. Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными». В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде», — уточнила пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина.

Сообщается, что жизнь собаке спасти не удалось — животное умерло на операционном столе.

Как ранее сообщала газета «Известия», в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело после того, как подростки подпалили укрытие бродячей собаки со щенками.

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