В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства собаки
- РИА Новости
Об этом сообщает портал nashgorod.ru.
По сообщениям правоохранителей, 7 марта 32-летняя женщина поссорилась со своим сожителем и ударила его собаку ножом в горло, после чего выгнала животное на улицу.
«Сообщение о случившемся поступило от жителей дома 7 марта в 16:00. В отдел полиции №5 была доставлена женщина. Возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК «Жестокое обращение с животными». В настоящий момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде», — уточнила пресс-секретарь УМВД по Тюмени Мария Новопашина.
Сообщается, что жизнь собаке спасти не удалось — животное умерло на операционном столе.
Как ранее сообщала газета «Известия», в Комсомольске-на-Амуре возбуждено уголовное дело после того, как подростки подпалили укрытие бродячей собаки со щенками.