Министр труда Котяков привился от коронавируса
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков привился от коронавируса, об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
- © РИА Новости / Сергей Мамонтов
«Я, в принципе, после прививки», — приводит ТАСС его слова.
5 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первый компонент вакцины от коронавируса в России уже получили 5 млн граждан, двумя компонентами провакцинированы 2,5 млн человек.
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