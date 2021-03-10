Министр труда Котяков привился от коронавируса

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков привился от коронавируса, об этом он сообщил на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов

«Я, в принципе, после прививки», — приводит ТАСС его слова. 5 марта вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что первый компонент вакцины от коронавируса в России уже получили 5 млн граждан, двумя компонентами провакцинированы 2,5 млн человек.