Кузнецова прокомментировала ситуацию с детскими лагерями

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к работе детских лагерей летом.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт детского омбудсмена.

«Сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой — позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга», — отметила Кузнецова.

Она напомнила, что Роспотребнадзор в июле 2020 года на время запретил детям ездить в лагеря в другие регионы из-за угрозы распространения коронавируса. После этого ей стали поступать обращения от учителей, родителей, руководителей организаций отдыха и оздоровления. Они жаловались на слишком серьёзные ограничительные меры.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», детский лагерь «Артек» возобновил приём детей со всей России с 29 января.