Кузнецова прокомментировала ситуацию с детскими лагерями
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт детского омбудсмена.
«Сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой — позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга», — отметила Кузнецова.
Она напомнила, что Роспотребнадзор в июле 2020 года на время запретил детям ездить в лагеря в другие регионы из-за угрозы распространения коронавируса. После этого ей стали поступать обращения от учителей, родителей, руководителей организаций отдыха и оздоровления. Они жаловались на слишком серьёзные ограничительные меры.
Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», детский лагерь «Артек» возобновил приём детей со всей России с 29 января.