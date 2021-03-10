Кузнецова прокомментировала ситуацию с детскими лагерями

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой пересмотреть санитарно-эпидемиологические требования к работе детских лагерей летом.
Кузнецова прокомментировала ситуацию с детскими лагерями
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на сайт детского омбудсмена.

«Сейчас важно найти самые оптимальные решения, которые, с одной стороны, обязательно будут учитывать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку, а с другой — позволят обеспечить полноценный охват детей разнообразными формами организованного летнего отдыха и досуга», — отметила Кузнецова.

Она напомнила, что Роспотребнадзор в июле 2020 года на время запретил детям ездить в лагеря в другие регионы из-за угрозы распространения коронавируса. После этого ей стали поступать обращения от учителей, родителей, руководителей организаций отдыха и оздоровления. Они жаловались на слишком серьёзные ограничительные меры.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», детский лагерь «Артек» возобновил приём детей со всей России с 29 января.

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