Число случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч

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Число подтверждённых случаев смерти пациентов с коронавирусом в России превысило 90 тыс., за последние сутки скончались ещё 466 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Число случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч
  • РИА Новости

«За последние сутки подтверждено 466 смертей... За весь период по России умерли 90 275 человек», — говорится в сообщении.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки скончались 52 пациента с COVID-19, в Москве — 51, в Подмосковье — 31.

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