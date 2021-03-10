Число случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч

Число подтверждённых случаев смерти пациентов с коронавирусом в России превысило 90 тыс., за последние сутки скончались ещё 466 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

РИА Новости