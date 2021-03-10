Число случаев смерти пациентов с COVID-19 в России превысило 90 тысяч
Число подтверждённых случаев смерти пациентов с коронавирусом в России превысило 90 тыс., за последние сутки скончались ещё 466 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
- РИА Новости
«За последние сутки подтверждено 466 смертей... За весь период по России умерли 90 275 человек», — говорится в сообщении.
В частности, в Санкт-Петербурге за сутки скончались 52 пациента с COVID-19, в Москве — 51, в Подмосковье — 31.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»