В Томской области на 10% подорожали продукты для блинов

Томскстат опубликовал цены масленичного стола в 2021 году. Стоимость продуктов для приготовления блинов за минувший год выросла на 10%.

Об этом сообщает vtomske.ru.

«В Томской области стоимость набора продуктов для приготовления блинов в феврале 2021 года по отношению к февралю 2020-го увеличилась на 10% — до 141,45 рубля (было 128,65 рубля)», — говорится в сообщении Томскстата.

Подорожали куриные яйца (29,56%), сахар (53,92%), подсолнечное масло (26,3%), пшеничная мука (19,17%).

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как сделать полезные блины.