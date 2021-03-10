В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом пишет izh.kp.ru.
Вылечились за сутки 74 жителя. Летальных исходов от COVID-19 в регионе не зафиксировано.
За всё время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 29 045 случаев коронавируса. Из них 25 734 пациента выздоровели. 365 — скончались от инфекции.
В региональных лабораториях провели 903 688 исследований на коронавирус.
35 157 человек в Удмуртии уже получили дозу вакцины.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.