В Удмуртии оценили ситуацию с коронавирусом

По данным регионального оперштаба на утро 10 марта, в Удмуртии зафиксировали ещё 73 случая коронавируса.

Об этом пишет izh.kp.ru.

Вылечились за сутки 74 жителя. Летальных исходов от COVID-19 в регионе не зафиксировано.

За всё время пандемии в Удмуртии зарегистрировали 29 045 случаев коронавируса. Из них 25 734 пациента выздоровели. 365 — скончались от инфекции.

В региональных лабораториях провели 903 688 исследований на коронавирус.

35 157 человек в Удмуртии уже получили дозу вакцины.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.