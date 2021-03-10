В Иркутской области в рамках Года Байкала пройдёт заплыв Baikal Great Swim
- Pixabay
Об этом пишет «ПолитЭксперт».
Команда из восьми пловцов из разных стран намерена проплыть 120 км по Байкалу за 30 часов в июне 2021 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, заплыв стартует в иркутском посёлке Выдрино.
«Своё участие в нём подтвердили пловцы из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и нашей страны», — сказал он.
Также сообщалось, что 16 марта российский фридайвер Алексей Молчанов собирается проплыть 80 м под байкальским льдом. Пловец намерен поставить мировой рекорд.