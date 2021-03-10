В Иркутской области в рамках Года Байкала пройдёт заплыв Baikal Great Swim

Спортивное событие Baikal Great Swim запланировано в Иркутской области в рамках стартовавшего Года Байкала.

Об этом пишет «ПолитЭксперт».

Команда из восьми пловцов из разных стран намерена проплыть 120 км по Байкалу за 30 часов в июне 2021 года, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, заплыв стартует в иркутском посёлке Выдрино.

«Своё участие в нём подтвердили пловцы из Италии, Германии, Израиля, Болгарии, США, Канады и нашей страны», — сказал он.

Также сообщалось, что 16 марта российский фридайвер Алексей Молчанов собирается проплыть 80 м под байкальским льдом. Пловец намерен поставить мировой рекорд.