Адвокат оценил идею ввести ответственность за фейки о росте цен на еду

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Адвокат Андрей Некрасов высказался о законопроекте, который предусматривает до трёх лет колонии за распространение слухов, вызывающих рост цен или дефицит товаров.
Адвокат оценил идею ввести ответственность за фейки о росте цен на еду
  • Reuters

О целесообразности этой инициативы он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Речь может идти о любом, не о самом первом, так сказать, организаторе распространения этой информации, не о самом первом авторе, а о любом человеке, который напишет что-то подобное или сделает репост», — объяснил юрист.

По его словам, доказать вину обычного человека в провокации паники несложно.

«Здесь тоже можно вообразить, что будут какие-то своеобразные данные официальных ведомств, затем мнение каких-то очередных экспертов, которые скажут, что это могло привести к тому-то и тому-то. Поэтому норма, конечно, очень спорная», — считает эксперт.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания.

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