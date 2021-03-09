В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом

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В Кировской области зарегистрировали 110 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровели 54 человека.
В Кировской области оценили ситуацию с коронавирусом
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав.

Всего в больницах проходят лечение 2195 пациентов, амбулаторно — ещё 2748.

Также стало известно, что в Тверской области привились от коронавируса 54 811 человек, передаёт tverigrad.ru.

Всего в регионе развёрнуто 38 прививочных кабинетов. Работают выездные прививочные бригады.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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