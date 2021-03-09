Диетолог дала советы по употреблению зелени

Врач-диетолог Елена Соломатина дала советы по употреблению зелени.

«Не надо есть зелень огромными пучками, лучше всего прислушиваться к своему организму, если он настроен. Важна умеренность и осторожность», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, особое внимание можно обратить на петрушку, в которой есть все компоненты, оказывающие антиоксидантное, бактерицидное и тонизирующее действие.

Как считает Соломатина, не менее ценен и укроп, который способен подавлять патогенную кишечную флору.

Эксперт отметила, что с осторожностью следует употреблять шпинат, так как он содержит щавелевую кислоту.

«Дело в том, что это провоцирует отложение мочевой кислоты в суставах, в почках могут образоваться камни. Люди, решившие перейти на правильное питание, не зная о предрасположенности к этим болезням, переключаются на зелёные коктейли, туда кладут шпинат и таким образом провоцируют прогрессирование заболевания», — пояснила она.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.