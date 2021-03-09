В Сочи на федеральной трассе А147 ограничили движение транспорта

В Сочи на участке федеральной трассы в районе Мамайского перевала с утра 9 марта ввели ограничения движения транспорта из-за непогоды.

Об этом сообщают «Юга.ру».

«По состоянию на 12:30 на Мамайском перевале, что на федеральной трассе А147 Джубга — Сочи, действует ограничение движения в связи с ликвидацией последствий выпавших обильных осадков — снежной крупы», — сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Черноморье».

В настоящее время перерыва в движении нет, сотрудники ГИБДД пропускают машины порционно, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Всего на проблемном участке задействовано шесть комбинированных дорожных машин.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, в Челябинской области синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. По данным областного Миндортранса, с вечера 8 марта в ряде районов региона было затруднено автомобильное движение из-за метелей и гололёда.