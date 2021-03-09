Врач прокомментировала идею ограничения рекламы фастфуда в России

Короткая ссылка
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина высказала мнение, что ограничение рекламы фастфуда в России поможет снизить интерес к подобной пище.
Врач прокомментировала идею ограничения рекламы фастфуда в России
  • Pixabay

Об этом Елена Соломатина рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Если бы реклама не работала, в неё бы не вкладывали такие огромные деньги. Реклама зачастую работает таким образом: знакомит с каким-то новым товаром. Но здесь товар не новый. Практически все знают, что это вредно, что фастфуд — это импульсная покупка, когда очень красиво подано блюдо, всё сделано нарочито аппетитно и его хочется прямо сейчас. Буквально минуту назад о нём никто не думал, его не хотелось», — считает диетолог.

По её мнению, ограничение рекламы поможет уменьшить тягу людей к такой нездоровой пище.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова в беседе с Nation News рассказала, как избежать ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить