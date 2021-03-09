Врач прокомментировала идею ограничения рекламы фастфуда в России

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина высказала мнение, что ограничение рекламы фастфуда в России поможет снизить интерес к подобной пище.

Об этом Елена Соломатина рассказала в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Если бы реклама не работала, в неё бы не вкладывали такие огромные деньги. Реклама зачастую работает таким образом: знакомит с каким-то новым товаром. Но здесь товар не новый. Практически все знают, что это вредно, что фастфуд — это импульсная покупка, когда очень красиво подано блюдо, всё сделано нарочито аппетитно и его хочется прямо сейчас. Буквально минуту назад о нём никто не думал, его не хотелось», — считает диетолог.

По её мнению, ограничение рекламы поможет уменьшить тягу людей к такой нездоровой пище.

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