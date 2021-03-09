«Норникель» рассказал о ситуации на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский»

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Компания «Норникель» продолжает проводить мероприятия по остановке водопритока грунтовых вод на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский».
«Норникель» рассказал о ситуации на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский»
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

«Завершены работы по заполнению выработки твердеющей закладочной смесью», — отметил старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин.

Отмечается, что компания планирует завершить текущий этап работ к 16 марта, после чего будет рассматриваться вопрос о сроках возобновления работы обоих рудников.

24 февраля стало известно, что ПАО «ГМК «Норильский никель» частично приостановило деятельность рудников «Октябрьский» и «Таймырский».

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