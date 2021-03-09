В Крыму после падения с высоты погиб альпинист

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Альпинист погиб в Форосе (Республика Крым) после падения с 80-метровой высоты.
В Крыму после падения с высоты погиб альпинист
  • Pixabay

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма во вторник, 9 марта. Инцидент произошёл 8 марта около 20:00 в Форосе на горном массиве Малый Кильсе-Бурун.

«Группа альпинистов осуществляла прохождение маршрута первой категории сложности. Лидер альпинистов сорвался со связки с высоты около 80 м и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Оставшиеся альпинисты были эвакуированы с отвесной скалы. В медицинской помощи они не нуждались.

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