В Крыму после падения с высоты погиб альпинист

Альпинист погиб в Форосе (Республика Крым) после падения с 80-метровой высоты.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС Крыма во вторник, 9 марта. Инцидент произошёл 8 марта около 20:00 в Форосе на горном массиве Малый Кильсе-Бурун.

«Группа альпинистов осуществляла прохождение маршрута первой категории сложности. Лидер альпинистов сорвался со связки с высоты около 80 м и получил травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Оставшиеся альпинисты были эвакуированы с отвесной скалы. В медицинской помощи они не нуждались.