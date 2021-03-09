В Москве рассказали о работе мобильных бригад вакцинации от коронавируса

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выездные бригады вакцинации от коронавируса в Москве начнут работать ещё в двух торговых центрах — «Круг» и «Тройка».

«Начиная уже с этой среды, 10 марта, выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работу в двух новых точках», — цитирует Анастасию Ракову «Москва 24».

Заммэра напомнила, что каждую неделю выездные бригады вакцинации меняют локации, выбирая популярные места. Благодаря этому сделать прививку от COVID-19 может большее количество горожан.

На сегодняшний день прививку от COVID-19 можно сделать в ГУМе, на ВДНХ, в театре «Геликон-опера», фуд-молле «Депо», во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и торговых центрах «Гагаринский», «Ривьера», «РИО Ленинский» и «Дубровка».

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.