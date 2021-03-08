В Союзе туристических агентств прокомментировали ситуацию с турпоездками

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов прокомментировал ситуацию с турпоездками.

«В преддверии вот этих праздничных дней, что на 8 Марта, что на 23 Февраля, трендом всё-таки является внутренний туризм. Турция и Стамбул присутствуют, поскольку есть полётная программа туроператоров в этот город и в эту страну, но всё-таки внутренний туризм на первом месте», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Что касается Греции, то её нельзя назвать массово туристической, считает эксперт. По его словам, это связано с очень высокими требованиями для въезда.

Как отметил Голов, весной всё зависит от того, какие страны будут дополнительно открываться для посещения, какой будет ситуация с пандемией.

Ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с летним сезоном.