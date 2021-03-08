Эндокринолог рассказала о полезных начинках для блинов

Врач-эндокринолог Олеся Гурова рассказала о полезных начинках для блинов.

«Всё то, что на основании фруктов и ягод, с небольшим количеством добавленного сахара или без него. Очень часто к блинам используют такие варианты, как топлёное масло или сливки, и здесь стоит помнить о том, что та же сметана 10%-ной жирности или йогурт — это всегда более низкокалорийные варианты», — заявила она в беседе с телеканалом «Звезда».

По её словам, самая лёгкая заправка — это греческий йогурт жирностью 2—4%, затем идёт сметана небольшой жирности, а затем сливки. Наиболее тяжёлым считается топлёное масло.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Nation News рассказала, как сделать полезные блины.