Набиуллина призвала поддерживать работающих женщин

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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина призвала поддерживать работающих женщин.
Набиуллина призвала поддерживать работающих женщин
  • © Пресс-служба Банка России

«Я хотела бы обратить внимание, что женщин, которые работают в банке (и не только в банке), нужно поддерживать, то есть учитывать их особую роль в семье, в том, что связано с воспитанием детей. Нужно, чтобы организация уделяла этому внимание и женщины могли сочетать работу и семью, я в этом убеждена», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Набиуллиной, в ЦБ начали работу, чтобы женщины после выхода из декретного отпуска могли чувствовать себя комфортно. К примеру, с помощью программы переобучения.

Набиуллина также отметила важность гибкого графика.

«Сейчас к этому больше терпимости, потому что из-за пандемии дистанционные форматы работы стали более привычными и руководители уже на опыте понимают, что человек, работающий из дома часть времени или постоянно, не теряет в эффективности, если правильно организовать работу», — пояснила она.

Как считает Набиуллина, женщины получат больше возможностей для самореализации на работе и в семье, если удастся решить эти задачи.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею выплачивать женщинам на 8 Марта 13-ю зарплату.

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