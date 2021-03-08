В Краснодарском крае оценили ситуацию с COVID-19

В Краснодарском крае за сутки зарегистрировали 137 случаев инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на региональный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 39 570 жителей. Выписаны 34 506, из них за последние сутки — 118.

В стационарах с коронавирусом находятся 1007 пациентов, на дому лечение проходят ещё 2015.

Также стало известно, что на Сахалине и Курилах за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 12 человек, передаёт astv.ru со ссылкой на правительство региона. Выписаны за сутки 27.

Всего в Сахалинской области выявлено 21 752 случая заболевания, 20 699 человек выздоровели.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.