В Союзе женщин России прокомментировали ситуацию с равноправием

Короткая ссылка
Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала ситуацию с равноправием.
В Союзе женщин России прокомментировали ситуацию с равноправием
  • © Максим Блинов / РИА Новости

«Все избирательные права у нас соблюдены, 154-ю конвенцию МОТ мы ратифицировали ещё где-то в конце, по-моему, 1990-х годов. В Семейный кодекс нормы, чтобы не дискриминировать женщину, мы тоже внесли. Всё, что касается вопросов охраны материнства и детства, у нас в России этот вопрос в последние годы как никогда ведётся и финансируется», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, во властных структурах представлено много женщин. Как отметила Лахова, есть отдельные регионы, где более 50% на уровне министерств — женщины.

«У нас может быть мало женщин среди руководителей регионов, но приличное количество женщин, которые возглавляют муниципальные образования. Мы выявили около 500 женщин, причём молодых, которые являются главами поселений», — сказала эксперт.

Она добавила, что профессионал всегда будет востребован.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею выплачивать женщинам на 8 Марта 13-ю зарплату.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить