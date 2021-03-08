В Союзе женщин России прокомментировали ситуацию с равноправием

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова прокомментировала ситуацию с равноправием.

«Все избирательные права у нас соблюдены, 154-ю конвенцию МОТ мы ратифицировали ещё где-то в конце, по-моему, 1990-х годов. В Семейный кодекс нормы, чтобы не дискриминировать женщину, мы тоже внесли. Всё, что касается вопросов охраны материнства и детства, у нас в России этот вопрос в последние годы как никогда ведётся и финансируется», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, во властных структурах представлено много женщин. Как отметила Лахова, есть отдельные регионы, где более 50% на уровне министерств — женщины.

«У нас может быть мало женщин среди руководителей регионов, но приличное количество женщин, которые возглавляют муниципальные образования. Мы выявили около 500 женщин, причём молодых, которые являются главами поселений», — сказала эксперт.

Она добавила, что профессионал всегда будет востребован.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировала идею выплачивать женщинам на 8 Марта 13-ю зарплату.