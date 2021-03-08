В Северной Осетии возбудили дело по факту обнаружения тел двух человек

В Северной Осетии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения тел мужчины и женщины в одном из частных домов. По предварительным данным, муж застрелил свою жену и совершил суицид, сообщили в региональном главке СК.

«В ночь на 8 марта в одном из частных домовладений в городе Алагире мужчина... убил свою жену... По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК России «Убийство», — приводит сообщение РИА Новости.

Затем мужчина покончил с собой.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Новосибирске возбудили дело после обнаружения в одной из квартир тел 40-летнего мужчины и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы.