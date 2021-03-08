В Северной Осетии возбудили дело по факту обнаружения тел двух человек
- РИА Новости
«В ночь на 8 марта в одном из частных домовладений в городе Алагире мужчина... убил свою жену... По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК России «Убийство», — приводит сообщение РИА Новости.
Затем мужчина покончил с собой.
Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в Новосибирске возбудили дело после обнаружения в одной из квартир тел 40-летнего мужчины и его 37-летней сожительницы с огнестрельными ранениями в области головы.