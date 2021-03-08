В Подмосковье вручили награды женщинам за достижения в разных областях

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды 25 женщинам за достижения в разных областях.
В Подмосковье вручили награды женщинам за достижения в разных областях
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«В нашем зале присутствуют удивительные женщины. Я не могу всех перечислить, но есть девушка Ирина Александровна — она работала бортпроводником, а когда случился COVID-19, бросила всё и работала медсестрой в Ногинском госпитале», — заявил глава региона Андрей Воробьёв.

В частности, врач-инфекционист Наталья Варварова из ЦРБ Солнечногорска получила орден имени Пирогова, а школьница Василиса Языкова из Домодедова удостоена ордена «За доблесть и мужество».

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.

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