В Подмосковье вручили награды женщинам за достижения в разных областях

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды 25 женщинам за достижения в разных областях.

Об этом сообщает телеканал «360».

«В нашем зале присутствуют удивительные женщины. Я не могу всех перечислить, но есть девушка Ирина Александровна — она работала бортпроводником, а когда случился COVID-19, бросила всё и работала медсестрой в Ногинском госпитале», — заявил глава региона Андрей Воробьёв.

В частности, врач-инфекционист Наталья Варварова из ЦРБ Солнечногорска получила орден имени Пирогова, а школьница Василиса Языкова из Домодедова удостоена ордена «За доблесть и мужество».

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге наградили двух полицейских за спасение трёхлетнего ребёнка при пожаре.