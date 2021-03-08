В Оренбургской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Оренбургской области зафиксировали 79 случаев COVID-19.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные федерального оперштаба.

Всего за время пандемии заболели 38 210 жителей региона. Выздоровели 35 368, в том числе 58 за последние 24 часа.

Также стало известно, что в Кировской области за сутки выявили 115 случаев коронавируса, передаёт progorod43 со ссылкой на региональный Минздрав. Выздоровел 121 человек.

В больницах находятся 2142 пациента, дома проходят лечение ещё 2750.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.