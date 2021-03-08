Исследование: 95% российских женщин-руководителей работают сверхурочно

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Большинство (95%) российских женщин-руководителей работают сверхурочно, выяснили в рекрутинговой компании Hays.
Исследование: 95% российских женщин-руководителей работают сверхурочно
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-релиз.

Исследование проводилось в сентябре — ноябре 2020 года. Его участниками стали 206 топ-менеджеров и владельцев международных и российских компаний, из них доля женщин-руководителей — 16%.

Как выяснили эксперты, из-за пандемии 95% женщин-руководителей работают и продолжают работать сверхурочно. 62% из них перерабатывают более шести часов в неделю, 20% — более 16 часов.

Лично с профессиональным выгоранием столкнулись 46% участниц опроса, ещё 34% видели такие случаи у коллег.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

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