Диетолог дала рекомендации по употреблению шоколада

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Врач-диетолог Дарья Русакова дала рекомендации по употреблению шоколада.
Диетолог дала рекомендации по употреблению шоколада
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«Безопасным считается употребление шоколада не более 30 граммов в день, желательно в первой половине дня. Это три полоски стандартной плитки. Для поднятия настроения и получения пользы достаточно употреблять в день всего 10 граммов этой сладости», — заявила она в беседе с Nation News.

Как отметила эксперт, для каждого человека есть своя суточная норма калорий, всё зависит от того, сколько энергии тратит организм.

По словам Русаковой, в подростковом возрасте сладкие продукты нужно ограничивать.

«Злоупотреблять не стоит. А эти сладкие батончики, которые сейчас очень популярны, — это псевдошоколад. В них мало какао-бобов, часто используется заменитель какао-масла. Они пользы для здоровья не несут», — добавила она.

Ранее главный научный сотрудник лаборатории витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Вера Коденцова в беседе с НСН дала рекомендации по выбору витаминов.

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