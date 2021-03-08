В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.
После выздоровления выписаны 28 пациентов.
Всего в городе заболели 12 372 жителя, выздоровели 11 478.
Также стало известно, что в Крыму за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 61 человека, передаёт РИА Новости Крым.
«Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 13 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
С начала пандемии в республике коронавирус подтверждён у 36 249 человек. Выздоровевших за весь период — 32 579.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.