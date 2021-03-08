В Удмуртии прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Удмуртии выявили 74 случая коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны с выздоровлением 76 человек. Состояние 2451 заболевшего оценивается как удовлетворительное, 398 — как средней степени тяжести, 101 — как тяжёлое.

Также стало известно, что в Приморском крае за сутки выявили 78 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 41 105, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на региональный Минздрав.

Выздоровели за сутки 64 пациента. Всего — 36 199.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.