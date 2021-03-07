В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За прошедшие сутки 43 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах России после прохождения лечения выздоровели 43 военнослужащих. Общая численность выздоровевших… увеличилась до 31 474», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с медицинского контроля по коронавирусу сняты 109 748 человек.

Ранее в Минобороны России заявили, что первым компонентом вакцины от коронавируса «Спутник V» привили почти 370 тыс. российских военных.