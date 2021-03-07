СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка в Красноярском крае

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Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели 11-летнего мальчика в Мотыгинском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка в Красноярском крае
  • РИА Новости

«6 марта, около 23:30 (19:30 мск. — RT), в следственные органы из полиции поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика... Через непродолжительное время тело ребёнка без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в огороде за надворными постройками», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребёнок упал головой вниз в сугроб, не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся.

В ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности малолетнему»).

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в квартире в городе Выборге Ленинградской области.

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