Умерла вирусолог Маренникова
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«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 5 марта 2021 года не стало выдающегося советского и российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника науки Российской Федерации Светланы Сергеевны Маренниковой», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что, «занимаясь исследованием ортопоксвирусных инфекций, Светлана Маренникова внесла огромный вклад в избавление человечества от одного из самых страшных вирусных заболеваний — натуральной оспы».
Ранее сообщалось, что член-корреспондент Российской академии наук заслуженный врач России Николай Филатов скончался в возрасте 66 лет.