Умерла вирусолог Маренникова

Вирусолог доктор медицинских наук Светлана Маренникова скончалась на 98-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с глубоким прискорбием сообщает, что 5 марта 2021 года не стало выдающегося советского и российского вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного работника науки Российской Федерации Светланы Сергеевны Маренниковой», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, «занимаясь исследованием ортопоксвирусных инфекций, Светлана Маренникова внесла огромный вклад в избавление человечества от одного из самых страшных вирусных заболеваний — натуральной оспы».

Ранее сообщалось, что член-корреспондент Российской академии наук заслуженный врач России Николай Филатов скончался в возрасте 66 лет.