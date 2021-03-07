Кабмин выделил 211 млн рублей на жильё пострадавшим при ЧП в Ярославле

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 211,6 млн рублей на жильё для пострадавших в результате взрыва газа в Ярославле.
Кабмин выделил 211 млн рублей на жильё пострадавшим при ЧП в Ярославле
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства.

«Более 211,6 млн рублей получат жители Ярославской области, потерявшие свои квартиры после взрыва бытового газа», — рассказали в кабмине.

Средства выделят из резервного фонда правительства. При этом федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тыс. кв. м жилья.

Взрыв газа в доме на улице Батова в Ярославле произошёл 21 августа 2020 года. В результате ЧП погибли три человека, ещё четверо пострадали. Впоследствии дом был признан аварийным и непригодным для проживания.

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