Кабмин выделил 211 млн рублей на жильё пострадавшим при ЧП в Ярославле

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 211,6 млн рублей на жильё для пострадавших в результате взрыва газа в Ярославле.

Об этом информирует пресс-служба правительства.

«Более 211,6 млн рублей получат жители Ярославской области, потерявшие свои квартиры после взрыва бытового газа», — рассказали в кабмине.

Средства выделят из резервного фонда правительства. При этом федеральное финансирование позволит приобрести в общей сложности более 4,8 тыс. кв. м жилья.

Взрыв газа в доме на улице Батова в Ярославле произошёл 21 августа 2020 года. В результате ЧП погибли три человека, ещё четверо пострадали. Впоследствии дом был признан аварийным и непригодным для проживания.