Прокуратура проводит проверку по факту пожара в акватории Оби в ХМАО
- РИА Новости
«Прокуратурой Нижневартовского района организована проверка по факту аварии газопровода... Будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, осуществлён расчёт ущерба, причинённого окружающей среде», — приводит РИА Новости сообщение.
Кроме того, в прокуратуре намерены принять меры, «направленные на возмещение вреда», а также «привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности».
Ранее стало известно о локализации ЧП.