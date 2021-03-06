Прокуратура проводит проверку по факту пожара в акватории Оби в ХМАО

Прокуроры проводят проверку по факту пожара в акватории реки Оби под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе.

РИА Новости

«Прокуратурой Нижневартовского района организована проверка по факту аварии газопровода... Будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, осуществлён расчёт ущерба, причинённого окружающей среде», — приводит РИА Новости сообщение. Кроме того, в прокуратуре намерены принять меры, «направленные на возмещение вреда», а также «привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности». Ранее стало известно о локализации ЧП.