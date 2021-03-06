В ВОЗ призвали россиян соблюдать меры предосторожности после ослабления карантина
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«Пандемия обусловлена «поведением» и «передаваемостью» вируса, поэтому очень важно, чтобы всё общество являлось частью этих усилий. В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и, где это невозможно, носить маску», — заявила она ТАСС.
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