В ВОЗ призвали россиян соблюдать меры предосторожности после ослабления карантина

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала россиян соблюдать меры предосторожности и после возможного ослабления карантинных ограничений, введённых из-за коронавируса.

«Пандемия обусловлена «поведением» и «передаваемостью» вируса, поэтому очень важно, чтобы всё общество являлось частью этих усилий. В силах каждого человека продолжать мыть руки, соблюдать кашлевой этикет, держаться на безопасном расстоянии от других людей и, где это невозможно, носить маску», — заявила она ТАСС.

Ранее Вуйнович оценила ситуацию с коронавирусом в России.

5 марта URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.