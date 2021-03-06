Эпидемиолог рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России

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Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России.
Эпидемиолог рассказал о ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в России
  • РИА Новости

«В целом на седьмую неделю (2021 года) ни один регион не приблизился к эпидпорогу. Только Карелия и Забайкалье имеют заболеваемость более 50% от допустимой нормы», — цитирует РИА Новости Горелова.

По его словам, «в настоящий момент отмечается более спокойная ситуация по острым респираторным инфекциям и гриппу».

«То есть мы к эпидпорогу на данный момент ни в одном регионе не приблизились», — добавил он.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News дал рекомендации тем, кто почувствовал симптомы вирусного заболевания.

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