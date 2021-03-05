В Курганской области сняли ряд ограничительных мер
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Также вводятся послабления для родителей воспитанников детских садов.
«В связи с обращениями родителей воспитанников детсадов решено разрешить родителям дошкольников посещать утренники в детских садах с 15 марта», — заявил директор Департамента образования и науки областного правительства Андрей Кочеров.
В оперштабе добавили, что с 8 по 14 марта на открытых площадках разрешено проведение праздничных мероприятий, посвящённых Масленице, с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.
Ранее бывший главный санитарный врач России депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.