Эксперт оценила ситуацию с туризмом в России

Профессор кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических наук Марина Морозова оценила ситуацию с туризмом в России.

«Если мы говорим про юг России, то это, конечно, всегда повышенный спрос. Это и курорты Краснодарского края, и Крым. Несмотря на то что у нас сейчас несильно много бронируют мест для отдыха в городах России и уж тем более в других странах, в любом случае к внутреннему туризму у россиян доверия всё-таки больше», — цитирует эксперта «Петербургский дневник».

По её словам, лучше всего обращаться к проверенным туроператорам, которые знают продукт и которые прошли непростое лето, то есть могут сказать, какие есть плюсы и минусы в том или ином турпродукте.

Если говорить о внутреннем туризме, то Морозова советует посетить Казань. Как отметила эксперт, большой интерес представляет и Астрахань.

«Наше классическое Золотое кольцо — любопытный маршрут с культурной точки зрения. Карелия, если говорить о ближайших от Петербурга территориях, тоже представляет собой интересный маршрут», — добавила она.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Красную Поляну и горы Адыгеи соединит вертолётный туристический маршрут.