Минпросвещения сообщило о сроках приёмной кампании в вузы в 2021 году

Приёмная кампания в российские вузы в 2021 году стартует в конце июня после получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ), рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

«Что касается приёмной кампании, то здесь, так же как и в позапрошлом году, традиционно она начнётся после Единого государственного экзамена. И это уже будет, соответственно, конец июня», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.

По словам министра, каких-то изменений по срокам приёмной кампании не планируется.

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