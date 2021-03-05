Минпросвещения сообщило о сроках приёмной кампании в вузы в 2021 году
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- РИА Новости
«Что касается приёмной кампании, то здесь, так же как и в позапрошлом году, традиционно она начнётся после Единого государственного экзамена. И это уже будет, соответственно, конец июня», — цитирует его в эфире телеканала «Россия 1» ТАСС.
По словам министра, каких-то изменений по срокам приёмной кампании не планируется.
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