Врач дала советы пожилым москвичам, которым отменили обязательную самоизоляцию

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Врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы пожилым москвичам, которым отменили обязательную самоизоляцию.
Врач дала советы пожилым москвичам, которым отменили обязательную самоизоляцию
  • РИА Новости

«Вот и нужно этим воспользоваться, чтобы больше бывать на свежем воздухе в ближайшем парке, сквере и даже по дворам прогуляться — это полезно. Тем более сейчас наступила весна», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, желательно воздержаться от посещения людных мест и от поездок в общественном транспорте.

«Обязательно носим маски и перчатки, так как чем больше мы ограничиваем пути поступления вируса, тем больше вероятность, что не заболеем. И не забываем про вакцинацию», — отметила Чернышова.

Ранее кандидат медицинских наук врач-иммунолог Зоя Скорпилева в беседе с URA.RU прокомментировала сообщение о том, что медики выявили случаи длительного инфицирования коронавирусом — в организме носителей лейкемии следы вируса фиксировали на протяжении более полугода.

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