Эксперты заявили о резком росте числа мошеннических сайтов о вакцинации

Эксперты заявили о резком росте количества мошеннических сайтов со словом «вакцина» в названии.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Check Point Research.

За последние восемь месяцев новых доменов, связанных с вакцинацией, зарегистрировано на 300% больше. Число потенциально опасных сайтов выросло на 29%.

В частности, злоумышленники предлагают оформить заявку на получение вакцины, а чтобы завлечь пользователя, делают большую скидку.

Адрес сайта может отличаться от оригинального всего одной буквой или же окончание будет выглядеть как .co вместо .com. Мошенники, как правило, призывают срочно приобрести товар, используют много восклицательных знаков.

Не рекомендуется оставлять свои учётные данные на подозрительных сайтах. Нужно регулярно менять пароли.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.