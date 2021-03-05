Эксперты заявили о резком росте числа мошеннических сайтов о вакцинации

Короткая ссылка
Эксперты заявили о резком росте количества мошеннических сайтов со словом «вакцина» в названии.
Эксперты заявили о резком росте числа мошеннических сайтов о вакцинации
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Check Point Research.

За последние восемь месяцев новых доменов, связанных с вакцинацией, зарегистрировано на 300% больше. Число потенциально опасных сайтов выросло на 29%.

В частности, злоумышленники предлагают оформить заявку на получение вакцины, а чтобы завлечь пользователя, делают большую скидку.

Адрес сайта может отличаться от оригинального всего одной буквой или же окончание будет выглядеть как .co вместо .com. Мошенники, как правило, призывают срочно приобрести товар, используют много восклицательных знаков.

Не рекомендуется оставлять свои учётные данные на подозрительных сайтах. Нужно регулярно менять пароли.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Inforeactor дал советы по обеспечению безопасности смартфона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить